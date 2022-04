Chiedono lavoro e aiuto economico al governo

(LaPresse) – Migliaia di argentini hanno marciato per protestare contro l’aumento dell’inflazione nel Paese. Per il mese di marzo è del 6,7%, la cifra più alta degli ultimi 20 anni. I manifestanti, per lo più disoccupati che ricevono diversi tipi di assistenza sociale, chiedono più soldi e lavoro.

