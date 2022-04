Gli artificieri di Kiev: "Le hanno lasciate tra i civili, è vietato"

(LaPresse) I militari ucraini bonificano la città di Kharkiv, dove le truppe russe hanno lasciato numerose mine. Le forze di Kiev procedono con esplosioni controllate in zone residenziali. Si tratta di ordigni a tempo che potrebbero saltare in aria in qualsiasi momento. Gli artificieri hanno isolato il quartiere prima di procedere con la bonifica. Nel 1997 le mine antiuomo a dispersione erano state in gran parte bandite da 164 nazioni del mondo, inclusa l’Ucraina.

