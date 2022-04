Vigili del fuoco al lavoro tra le bombe

(LaPresse) Palazzi in fiamme e in macerie a Kharkiv. I vigili del fuoco hanno lavorato lunedì pomeriggio nella città ucraina settentrionale sotto attacco russo per spegnere incendi e cercare eventuali vittime tra i resti degli edifici colpiti. Almeno 5 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino, secondo fonti giornalistiche sul posto. Oleh Synyehubov, il governatore regionale di Kharkiv, ha detto invece lunedì che i bombardamenti russi hanno ucciso 11 persone nelle ultime 24 ore.

