Il cancelliere austriaco dopo il faccia a faccia con il presidente russo: "Sanzioni più dure finché ucraini muoiono"

(LaPresse) “L’incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, è stato “molto duro”, “molto aperto” e “molto diretto”, “non una visita amichevole”. È quanto ha detto il cancelliere dell’Austria, Karl Nehammer, a seguito del suo incontro a Mosca con il leader del Cremlino. Nehammer ha sottolineato che per lui si trattava di “un dovere” perché non voleva “lasciare niente di intentato” per provare ad arrivare a una cessazione delle ostilità o almeno a un progresso umanitario per la popolazione civile in Ucraina.

