Al Sambodromo le prove di un gruppo della tradizione afro-brasiliana

(LaPresse) – A Rio de Janeiro le scuole di samba scaldano i motori in vista del Carnevale, posticipato rispetto alla data tradizionale di febbraio per la pandemia e al via venerdì. Nel Sambodromo, affollato di spettatori, un gruppo di ballerini ispirato alla tradizione afro-brasiliana dei seguaci delli religioni Umbanda e Candomble ha tenuto le prove in vista del grande appuntamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata