Il presidente ucraino intervistato da Ap: "Se fossimo stati nella Nato questa guerra non ci sarebbe stata"

(LaPresse) Le armi che l’Ucraina ha ricevuto dall’Occidente “non sono ancora” abbastanza per fare la differenza nella guerra con i russi. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista esclusiva rilasciata ad Associated Press. “Tutto quello che hanno mandato finora è per alcuni tipi di equipaggiamento troppo tardi”, ha spiegato parlando in inglese e facendo l’esempio di Mariupol. “Vedo da alcuni paesi e leader un sostegno al 100%, lo vedo, è vero, e alcuni leader europei hanno cambiato la loro posizione, ma potete vedere il costo di questo cambiamento”, ha aggiunto.

