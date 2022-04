Il presidente ucraino all'Occidente: "Embargo petrolifero totale alla Russia"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la visita del primo ministro britannico Boris Johnson a Kiev è stata un esempio di leadership senza ostacoli. Nel suo discorso video quotidiano alla nazione, a tarda notte, Zelensky ha affermato che il Regno Unito era “pronto ad assumere il patrocinio della ricostruzione di Kiev e della regione di Kiev” dopo la guerra. Ha anche invitato tutti i Paesi a imporre un embargo petrolifero completo alla Russia per soffocare uno dei suoi principali flussi di entrate. “L’Ucraina non ha tempo per aspettare”, ha detto.

