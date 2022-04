Nuovo messaggio del presidente ucraino: "Sarà una catastrofe che colpirà inevitabilmente tutti"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le azioni della Russia in Ucraina porterebbero a una “catastrofe che colpirà inevitabilmente tutti”, se non fosse fermata. “Perché l’aggressione russa non si doveva limitare alla sola Ucraina, alla distruzione solo della nostra libertà e della nostra vita”, ha detto Zelensky nel suo quotidiano videomessaggio a tarda notte alla nazione. “L’intero progetto europeo è un obiettivo per la Russia”, ha avvertito il presidente ucraino.

