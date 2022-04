Appello del Pontefice nella Domenica delle Palme: "Arrivare alla pace attraverso un vero negoziato"

(LaPresse) Papa Francesco ha iniziato la Settimana Santa con un appello a una tregua pasquale in Ucraina per fare spazio a una pace negoziata, sottolineando la necessità che i leader “facciano sacrifici per il bene del popolo”. La Santa messa della Domenica delle Palme è iniziata con una processione con decine di sacerdoti e vescovi che hanno portato rami d’ulivo attraverso Piazza San Pietro. Il Papa, che ha problemi a un ginocchio e difficoltà a camminare, è stato portato all’altare in macchina e non ha partecipato alla processione. “Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?”, ha detto il Papa celebrando la Domenica delle Palme davanti a una folla di fedeli in Piazza San Pietro. Durante l’omelia, Francesco ha detto: “Quando ricorriamo alla violenza, perdiamo di vista il motivo per cui siamo nel mondo e finiamo anche per commettere atti di crudeltà insensati”. Il Pontefice ha lamentato “le morti ingiuste” di mariti e figli, profughi in fuga dalle bombe, giovani privati ​​di un futuro e “soldati mandati a uccidere i loro fratelli e sorelle”.

