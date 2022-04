Testa a testa tra i due candidati: 48,7 milioni i francesi chiamati alle urne

Urne aperte in Francia, dove oggi si tiene il primo turno delle elezioni Presidenziali. I sondaggi vedono un testa a testa tra l’attuale capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron – che punta al secondo mandato per cinque anni – e la candidata del Rassemblement National Marine Le Pen. Gli ultimi sondaggi pubblicati prima delle elezioni davano Macron al 26% e la sfidante al 25%. Il secondo turno, se si andrà come probabile al ballottaggio, è previsto per il 24 aprile. In 48,7 milioni al voto. Incognita astensioni.

