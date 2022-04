Le immagini della camminata tra i due leader

(LaPresse) Boris Johnson e Volodymyr Zelensky hanno passeggiato per il centro di Kiev dopo la visita a sorpresa in città del primo ministro britannico. Lo rende noto lo stesso leader di Kiev postando alcune foto e video su telegram. “Kiev è ancora scarsamente popolata e con frequenti allarmi aerei ma è altrettanto bella. Grazie, Boris Johnson, per la tua visita e il supporto per l’Ucraina. Vinceremo”, scrive.

