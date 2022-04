Centinaia di persone per l'ultimo saluto ai militari

(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate nella chiesa di San Pietro e Paolo Garrison, a Leopoli, per i funerali di due soldai ucraini ucccis in un blitz della Russia. Le bare dei due militari, Taras Kryt e Yurih Ruf, sono state portate a spalla dai loro compagni all’interno della chiesa. Le due vittime sono Yurih Ruf, uno scienziato di 42 anni nonché un noto poeta a Leopoli, ucciso in un combattimento a Luhansk mentre Taras Kryt, un soldato di 34 anni è stato ucciso a Bucha. Dopo la funzione i due militari sono stati sepolti nel cimitero di Lychakiv.

