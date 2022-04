Testa a testa nei sondaggi Macron-Le Pen

(LaPresse) Sabato di silenzio elettorale oggi in Francia, vigilia del primo turno delle elezioni presidenziali. Gli ultimi sondaggi diffusi ieri sera danno il presidente uscente Emmanuel Macron, testa a testa con la leader del Front National Marine Le Pen, che portando per la prima volta l’estrema destra all’Eliseo potrebbe anche diventare anche la prima donna presidente. Sono 48,7 milioni di francesi che nella giornata di domani voteranno per i 12 candidati, mentre oltremare in alcuni possedimenti francesi i seggi sono gia’ aperti. Tra gli altri protagonisti il ocntroverso intellettuale di destra Eric Zemmour, dai toni anti islamici, la sindaca socialista di Parigi Anne Hidalgo e la repubblicana Valerie Pecresse.

