Assieme a loro anche il premier slovacco, Eduard Heger

(LaPresse) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, sono partiti in direzione Kiev dove incontreranno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Con loro anche il primo ministro slovacco, Eduard Heger. I tre leader sono partiti in treno dalla città polacca di Przemysl, a 13 chilometri dal confine ucraino.

