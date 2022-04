Il segretario generale della Nato: "La Russia sta spostando le forze fuori dal nord per rinforzarle, rifornirle e riordinarle"

(LaPresse) “Abbiamo tutti visto le atrocità che sono state commesse a Bucha e in altri luoghi in Ucraina. Questo rivela la vera natura della guerra del presidente Putin”, ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa prima della ministeriale Esteri Nato. “Qualsiasi azione che punta ad uccidere i civili è un crimine di guerra e, pertanto, gli alleati stanno sostenendo gli sforzi per definire tutti i fatti, per indagare e assicurarsi che i colpevoli siano puniti”. “Vediamo che la Russia sta spostando le forze fuori dal nord per rinforzarle, rifornirle e riordinarle, e poi per spostarle verso est. Ci aspettiamo una grande offensiva”, ha aggiunto.

