Il presidente Usa: "Gli Stati Uniti e gli alleati accresceranno isolamento Russia"

(LaPresse) “Grazie alla forza del popolo ucraino la Russia ha fallito il suo obiettivo iniziale della guerra, voleva prendere la capitale Kiev, destituire la democrazia“, “oggi Kiev regge e il suo governo è ancora al potere, la battaglia è tutt’altro che finita. Questa guerra può continuare a lungo, gli Stati Uniti continueranno a restare a fianco dell’Ucraina e del popolo ucraino nella loro lotta per la libertà”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intervenendo alla Conferenza nazionale dei sindacati dei costruttori. “Gli Stati Uniti “insieme agli alleati continueranno ad aumentare i costi economici e far crescere la sofferenza per Putin, ad accrescere ulteriormente l’isolamento economico della Russia”, ha spiegato anche Biden.

