Mosca però si difende dalle accuse per l'orrore di Bucha. "E' una provocazione orchestrata per distrarre l'attenzione da un processo negoziale promettente come quello di Istanbul"

In Ucraina è iniziato il 42esimo giorno di guerra. Ieri Zelensky rivolgendosi al Consiglio di sicurezza dell’Onu ha attaccato le stesse Nazioni Unite. “L’Onu non sta garantendo la nostra sicurezza, o difende tale diritto o si può smantellare”, ha detto il presidente ucraino che poi ha chiesto di istituire un tribunale sul modello di Norimberga per processare la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina. “Hanno deportato e rapito centinaia di donne e bambini, vogliono trasformare l’Ucraina in un paese di schiavi silenziosi”, le parole di Zelensky.

Mosca però si difende dalle accuse per l’orrore di Bucha. “E’ una provocazione orchestrata per distrarre l’attenzione da un processo negoziale promettente come quello di Istanbul”, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov.

IN AGGIORNAMENTO

09h35 Michel: “Ogni cosa per assicurare alla giustizia gli autori dei crimini”

“Oggi esprimiamo il nostro sdegno per i crimini contro l’umanità contro cittadini innocenti, a Bucha e in molte altre città. Questa non è un’operazione speciale. Questi sono crimini di guerra. E noi non gireremo le spalle, guarderemo la realtà dritto negli occhi. Ci devono essere e ci saranno conseguenze per tutti i responsabili e stiamo già sostenendo tutti gli sforzi per raccogliere le prove. Faremo tutto, tutto ciò che possiamo per assicurare i colpevoli alla giustizia internazionale”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo.

09h30 Michel: “Sanzioni su petrolio o gas necessarie prima o poi”

“Penso che le misure sul petrolio e anche sul gas saranno necessarie prima o poi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo. “Il nuovo pacchetto include il divieto di importazione di carbone. Impediremo alle navi russe di entrare nei porti dell’Ue e imporremo un divieto agli operatori di viaggi su strada russi e bielorussi”, ha aggiunto, “il nostro sostegno all’Ucraina è solido come una roccia”.

09h23 Papa: “Assistiamo a impotenza organizzazioni internazionali”

Dopo la Seconda guerra mondiale si è tentato di porre le basi di una nuova storia di pace, ma purtroppo è andata avanti la vecchia storia di grandi potenze concorrenti. E, nell’attuale guerra in Ucraina, assistiamo all’impotenza delle organizzazioni internazionali”. Lo ha detto Papa Francesco all’udienza generale del mercoledì incentrata sulla visita a Malta di sabato e domenica scorsa. “Oggi – ha detto il Santo Padre – si parla spesso di ‘geopolitica’, ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli Stati più potenti per affermare i propri interessi estendendo l’area di influenza economica, ideologica e militare. Malta rappresenta, in questo quadro, il diritto e la forza dei ‘piccoli’, delle nazioni piccole ma ricche di storia e di civiltà, che dovrebbero portare avanti un’altra logica: quella del rispetto e della libertà, della convivialità delle differenze, opposta alla colonizzazione dei più potenti”.

08h34 Sindaco Bucha: “320 civili uccisi dalle truppe russe”

Il sindaco della città di Bucha ha detto alla BBC che circa 320 civili sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dalle truppe russe durante l’occupazione della città. Parlando a Word Stasera, in una intervista andata in onda sulla Bbc, Anatoly Fedoruk ha affermato di aver assistito personalmente alle esecuzioni di diverse persone da parte delle forze di Mosca.

08h00 Ucraina: Mosca, ci sarà risposta a ogni azione contro Russia

“Mosca darà una risposta adeguata a ogni azione contro la Russia”. Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli esteri russo, in una intervista alla radio Sputnik, citata dall’agenzia di stampa Tass.

07h30 Auto contro cancello dell’ambasciata russa a Bucarest: un morto

Una auto si è schiantata contro il cancello dell’ambasciata russa a Bucarest, in Romania. Lo riferisce la polizia di Bucarest. Nello schianto, avvenuto poco dopo le 6 ora locale, l’auto ha preso fuoco e l’autista ha perso la vita. Al momento non si conoscono i motivi di quanto accaduto, ma le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi.

06h45 Procuratore Kiev: “Indagini su 5mila crimini di guerra”

Sono 5mila i crimini di guerra sui quali il governo di Kiev sta indagando. Lo annuncia il procuratore generale di Kiev Irina Venediktova, citata dal Kiev Indipendent. L’Ufficio del procuratore generale ha spiegato che l’indagine sui crimini di guerra è la priorità dell’intero sistema delle forze dell’ordine dell’Ucraina.

01h41 Zelensky: “Russia scredita Onu, Kiev è capitale democrazia”

“Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esiste, la sicurezza nel mondo no”, la Russia “scredita l’Onu e tutte le altre istituzioni internazionali dove tuttora partecipa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso diffuso su Facebook. Lo hanno riferito i media internazionali. L’Onu, dice, “al momento non è in grado di svolgere le funzioni per le quali è stata creata”. Zelensky ha chiesto la rimozione della Russia dall’organismo, dove esercita il potere di veto, affermando che il ruolo di Mosca all’Onu sia “bloccare tutto ciò che è costruttivo e utilizzare l’architettura globale per diffondere bugie e giustificare il male”.

00h45 Media Kiev:“Esplosioni a Leopoli, allarme aereo”

A Leopoli e Dinpropetrovshchyna testimoni oculari hanno riferito di esplosioni, prima che fosse dichiarato un allarme aereo. Lo ha riferito Ukrainska Pravda, citando anche il capo dell’amministrazione militare regionale di Leopoli Maxim Kozitsky, che ha dichiarato: “Le forze di difesa aerea stanno lavorando, stanno proteggendo i nostri cieli pacifici. L’allarme aereo continua. Restate nascosti”. EST NG01 gng 060044 APR 22

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata