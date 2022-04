Appello alle parti in conflitto per consentire l'assistenza umanitaria nelle città assediate

(LaPresse) La Croce Rossa ha lanciato un appello affinché entrambe le parti in conflitto consentano l’assistenza alle persone in difficoltà che vivono ancora nelle città ucraine in prima linea, assicurando un passaggio sicuro agli operatori umanitari. A Irpin, non lontano da Kiev, gli edifici sono stati ridotti in macerie e rimangono solo coloro che non possono o non vogliono andarsene. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) è riuscito ad ottenere l’accesso per aiutare le persone ancora in città, compresi i senzatetto, gli anziani e le persone con mobilità ridotta. Il gruppo cercherà anche di aiutare a ripristinare l’approvvigionamento idrico, interrotto a causa dei combattimenti. “La distruzione e la sofferenza umana che stiamo vedendo in luoghi che non possiamo raggiungere è davvero scioccante”, ha detto Alyona Synenko, del Comitato internazionale della Croce Rossa in Ucraina.

People trapped in #Irpin need the basics to survive.

We delivered aid. But more is needed.

We hope to return with more essential supplies in the coming days.

And to repair the water system for the city. pic.twitter.com/zkrB7UNwhr

— ICRC (@ICRC) April 3, 2022