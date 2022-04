Appello del premier: "Votate per quei partiti in grado di garantire pace e sicurezza"

(LaPresse) L’opposizione è “pericolosa” e “chiediamo a tutti di votare per quei partiti che sono in grado di garantire pace e sicurezza”. Così il premier ungherese, Viktor Orban, dopo avere votato con la moglie nel suo seggio elettorale a Budapest, in un quartiere verdeggiante sulle colline di Buda, ripetendo il mantra che ha ripetuto in campagna elettorale, cioè che solo lui e il suo partito Fidesz possono proteggere gli interessi dell’Ungheria mentre la guerra imperversa nella vicina Ucraina. “Quello che mi aspetto è una grande vittoria, questo è ciò di cui il Paese ha bisogno”, ha detto Orban.

