Il leader di Kiev attacca il premier ungherese

(LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky attacca il premier ungherse, Viktor Orban. “Praticamente è l’unico in Europa a sostenere apertamente Putin”, ha detto il leader di Kiev in un videomessaggio in cui ha puntato il dito contro Budapest: “Non abbiamo chiesto nulla di speciale ai funzionari ungheresi e non abbiamo nemmeno ottenuto quello che fanno tutti gli altri Paesi per il bene della pace”.

