Il pontefice ha celebrato la messa a Malta: "Tarlo ipocrisia si insinua anche nei vessilli della croce"

(LaPresse) “Preghiamo per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega. Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre”. Così Papa Francesco durante durante l’Angelus, nella messa celebrata a Malta. Anche nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell’ipocrisia e il vizio di puntare il dito. In ogni tempo, in ogni comunità. C’è sempre il pericolo di fraintendere Gesù, di averne il nome sulle labbra ma di smentirlo nei fatti. E lo si può fare anche innalzando vessilli con la croce”, ha aggiunto Bergoglio.

