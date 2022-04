L'incidente in un locale di Baku. Si sospetta una fuga di gas

(LaPresse) È di almeno un morto e 37 feriti, tra cui un italiano, il bilancio di un’esplosione che si è verificata intorno alle 3 di notte in una discoteca della capitale Baku, in Azerbaigian. Il bilancio iniziale, fornito dall’ufficio del procuratore generale, parlava di 31 feriti a cui in un secondo momento se ne sono aggiunti altri sei. Il portavoce del ministero della Sanità Parviz Abubekirov ha invece riferito ad AP che 24 persone sono state ricoverate, la maggior parte con ustioni. Pare che l’esplosione, avvenuta nel club LocationBaku, sia stata causata da una fuga di gas, ma le indagini sono in corso, ha spiegato sempre ad Associated Press il portavoce del ministero dell’Interno Ehsan Zahidov.

