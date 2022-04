Civili arrivano dai villaggi in mano ai russi nella città sotto attacco

(LaPresse) – A Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, le forze di Kiev resistono all’attacco sferrato alla città dall’esercito russo. Gli abitanti, alcuni dei quali provengono dai villaggi vicini in mano alle truppe di Mosca, hanno trovato rifugio in una chiesa, usata come shelter. Nel seminterrato le famiglie che sfuggono ai bombardamenti cantano canzoni per alleviare la paura e l’angoscia della guerra.

