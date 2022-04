Così il ministro degli esteri russo in India

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha ribadito, parlando in una conferenza stampa a Nuova Delhi a seguito di un incontro con il ministro degli Affari esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, che la Russia non vuole dipendere da un sistema internazionale “i cui padroni possono rubarti i soldi dall’oggi al domani”, commentando la richiesta di pagare in rubli le forniture di gas. Lavrov ha nuovamente negato che quella in corso in Ucraina sia una guerra e ha parlato di ‘operazione speciale militare’ che punta a obiettivi militari e non civili per annientare ogni possibile ‘minaccia’ ucraina verso la Russia. Capacità che secondo il ministro degli esteri russo è stata rinforzata dagli Usa e dai Paesi Nato nel tentativo di rendere anti-russo il Paese guidato da Zelensky.

