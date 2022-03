Le immagini satellitari mostrano danni evidenti al tetto

(LaPresse) Un magazzino della Croce Rossa a Mariupol è stato pesantemente colpito durante un bombardamento russo nella. Le immagini satellitari di Planet Labs PBC analizzate dall’Associated Press mostrano danni evidenti al tetto del magazzino lungo il fiume Kalmius, vicino alla sua foce sul Mar d’Azov. Sulla sommità del magazzino era stata dipinta una croce rossa proprio per evitare di diventare oggetto di un attacco da parte del nemico. Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha distribuito tutte le forniture dall’interno del magazzino all’inizio di marzo e dal 15 marzo non c’era personale nel sito, ha affermato il gruppo in una nota. Le forze speciali “Azov”, un’unità della Guardia nazionale ucraina che combatte a Mariupol i cui membri includono attivisti di estrema destra, hanno accusato le forze russe di aver sparato sull’edificio.

