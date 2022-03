Le parole del presidente del Consiglio alla Stampa estera: "Sono molto cauto, restiamo coi piedi per terra"

(LaPresse) “Nella lunga telefonata di ieri, ho detto a Putin che volevo parlare di pace e gli ho chiesto se era possibile un cessate il fuoco. Al momento però non ci sono le condizioni. Il presidente russo mi ha detto che i tempi per un incontro con Zelensky non sono ancora maturi”, così il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa presso la sede della stampa estera. “Per Putin ci sono piccoli passi avanti nei negoziati. Ho notato un cambiamento di tono in lui, ma sono molto cauto nell’interpretare i segni. Restiamo con i piedi per terra”, ha aggiunto il premier.

