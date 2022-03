Non appariva in pubblico da cinque mesi

(LaPresse) La regina Elisabetta ha partecipato alla commemorazione del suo defunto marito, il principe Filippo, in una cerimonia all’Abbazia di Westminster. La monarca è entrata in chiesa al braccio del suo secondo figlio, il principe Andrea. Non appariva in pubblico da cinque mesi.

