Oggi anche il vertice con il presidente polacco Duda

(LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un incontro a Varsavia con i ministri degli esteri e della difesa ucraini nell’ambito degli sforzi internazionali in corso per sostenere il paese sotto attacco russo. In giornata Biden farà visita al presidente polacco Andrzej Duda e incontrerà i rifugiati ucraini e gli operatori umanitari che li hanno aiutati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata