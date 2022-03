Il messaggio video diffuso dal Presidente ucraino nella notte

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge al suo popolo nel 30esimo giorno dall’inizio dell’occupazione russa con un certo ottimismo. Il leader ucraino ha sorriso dicendo che la Russia non sarebbe entrata in Ucraina se avesse saputo cosa lo stava aspettando poiché il popolo ucraino è stato in grado di bloccare o trattenere la maggior parte degli assalti russi in prima linea. Il leader ucraino ha anche affermato che “il mondo ha applicato sanzioni distruttive contro Mosca e stiamo discutendo di applicarne altre”.

