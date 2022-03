I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato diversi attacchi

Un grande incendio è scoppiato in un deposito di petrolio del colosso petrolifero statale Aramco a Gedda, in Arabia Saudita, dove nel weekend si tiene il Gran Premio di Formula 1. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l’attacco. Un fotoreporter dell’Associated Press che copriva i giri di prova sulla pista di F1 a Gedda ha visto il fumo alzarsi in lontananza a est, subito dopo le 17.40 ora locale. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita a Gedda si svolgerà domenica, anche se alcuni hanno espresso preoccupazione per i recenti attacchi contro il regno. La F1 ha detto in una dichiarazione che “la posizione al momento è che stiamo aspettando ulteriori informazioni dalle autorità su quanto accaduto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata