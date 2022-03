Il segretario generale Nato al summit: "L'utilizzo cambierebbe la natura del conflitto e avrebbe conseguenze"

“Siamo preoccupati perché vediamo che la Russia sta cercando di trovare una sorta di pretesto accusando l’Ucraina, gli Usa e gli alleati Nato di prepararsi a usare armi biologiche e chimiche. Abbiamo già visto che questo è in realtà un modo per creare un pretesto in modo tale che loro stessi possano fare la stessa cosa. E naturalmente le accuse contro l’Ucraina e gli alleati Nato sono assolutamente false”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa a Bruxelles al termine del Summit straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica. “Sono accuse false, usare le armi chimiche cambia totalmente la natura del conflitto e avrà conseguenze ampie e diffuse’, ha aggiunto Stoltenberg.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata