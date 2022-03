Il ministro degli Esteri russo parla col presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa

(LaPresse) Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, in un incontro a Mosca, con il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa Peter Maurer, ha spiegato che “siamo interessati a risolvere i problemi che ora si stanno accumulando in Ucraina, in modo da rimuovere gli ostacoli all’evacuazione dei civili e alla consegna degli aiuti umanitari” con la speranza che i colloqui con Maurer si concentrino su compiti umanitari “senza alcuna politicizzazione”. “I nostri colleghi occidentali stanno facendo del loro meglio per politicizzare il più possibile le domande umanitarie, per dare loro un carattere anti-russo”, ha aggiunto Lavrov.

