Kiev accusa Mosca: usano bombe al fosforo

(Lapresse) In Ucraina un bambino su due è stato costretto a lasciare la propria casa dall’inizio della guerra. Lo ha riferito alla Cnn un portavoce dell’Unicef, James Elder. “Scendete in piazza contro la guerra”: è l’appello del presidente ucraino Zelensky rivolto al mondo nella notte. “Non è più una guerra lampo, dateci gli aerei”, dice ancora il presidente. Intanto Kiev denuncia: nel Lugansk la Russia starebbe usando bombe al fosforo, ci sarebbero almeno quattro morti. Incendio nel porto di Berdyansk, dove i russi avrebbero occupato un deposito di armi. Domato invece l’incendio che sarebbe scoppiato ieri nella zona di Chernobyl. Anonymous ha hackerato la Banca Centrale Russa: “Entro 48 ore verranno rilasciati 35 mila file” scrive sui social il collettivo di hacker.

One month of war has displaced half of Ukraine’s children.

As families leave everything they know behind, UNICEF is supporting children with mental health and protection services.#ForEveryChild, peace. pic.twitter.com/y5NtbHp6QX

— UNICEF (@UNICEF) March 24, 2022