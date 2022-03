Lunghe ore di attesa davanti alle stazioni di servizio

(LaPresse) Forti discussioni a L’Avana, dove la gente in attesa di fare rifornimento alle proprie vetture litiga anche con i benzinai. Lunghe code di auto a Cuba, in prossimità delle stazioni di servizio. C’è chi arriva con la spia della riserva accesa e teme di non potersi più spostare. La gente è consapevole che gli effetti della guerra tra Ucraina e Russia mette in crisi anche la normale quotidianità, ma comincia a scarseggiare la disponibilità di gas nell’isola caraibica.

