Il presidente ucraino: "I russi stanno facendo quello che fecero in Europa i nazisti"

(LaPresse) – “A Mariupol non c’è più niente, solo rovine, immaginate una Genova completamente bruciata. Immaginate la vostra Genova da cui scappano persone a piedi”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento con il Parlamento italiano in seduta comune. “A Kiev i russi torturano, violentano, rapiscono bambini, distruggono e con i camion portano via i nostri beni. L’ultima volta in Europa è stato fatto dai nazisti”, ha proseguito Zelensky. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

