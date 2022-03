L'oppositore anti-Putin dal carcere ha più volte esortato i cittadini a manifestare contro la guerra in Ucraina

(Lapresse) Una Corte di Mosca ha dichiarato il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, già in carcere, colpevole di frode su larga scala. Si parla di “appropriazione indebita di beni di terzi attraverso bugie e abuso di fiducia”, ha dichiarato la giudice Margarita Kotova. Navalny è stato inoltre riconosciuto colpevole dallo stesso tribunale dell’accusa di oltraggio alla Corte. La procura chiede per lui 13 anni. Navalny, 45 anni, è stato arrestato a gennaio del 2021 dopo essere rientrato in Russia dalla Germania, dove era stato in cura a seguito dell’avvelenamento con un agente nervino, avvelenamento di cui attribuisce la responsabilità al Cremlino. Dal carcere ha più volte esortato i russi a manifestare contro la guerra in Ucraina.

