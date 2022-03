Nuovo messaggio del presidente ucraino: "Chi ha sganciato bomba su scuola di Mariupol sarà abbattuto"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il premier israeliano Naftali Bennett per i suoi sforzi nella mediazione tra Ucraina e Russia. Bennett è emerso come un mediatore chiave tra Kiev e Mosca, in parte perché Israele ha buone relazioni con entrambe le parti. In un video messaggio pubblicato nella notte, Zelensky ha anche denunciato l’attacco russo a una scuola a Mariupol, dove i civili stavano cercando riparo. Ha detto che circa 400 civili si stavano rifugiando presso la scuola d’arte nella città portuale assediata del Mar d’Azov quando è stata colpita da una bomba russa. Zelensky ha detto che, nelle ultime 24 ore, 7.295 ucraini sono stati evacuati dalle zone di combattimento, di cui quasi 4.000 da Mariupol.

