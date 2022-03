In risposta alle sanzioni comminate a Mosca

(LaPresse) – Il presidente Joe Biden ha sottolineato come la Russia stia considerando di lanciare attacchi informatici contro obiettivi infrastrutturali critici mentre la guerra in Ucraina prosegue. La principale funzionaria di sicurezza informatica di Biden, Anne Neuberger ha riferito che questi attacchi potrebbe arrivare come risposta alle sanzioni imposte a Mosca

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata