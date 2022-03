Una cinquantina di abitazioni in fiamme. I Vigili del Fuoco al lavoro per circoscrivere i roghi

Un complesso di incendi è divampato nella Contea di Hood, in Texas, a meno di 200 chilometri da Dallas. Le immagini dei droni mostrano enormi pennacchi di fumo che si alzavano nel cielo. Le fiamme hanno ucciso un vicesceriffo e distrutto almeno 50 case. Un portavoce del Texas A&M Forest Services ha affermato che circa il 25% delle fiamme è stato circoscritto. Nel vicino Oklahoma, un vigile del fuoco è morto in uno dei numerosi incendi scoppiati domenica 20 marzo.

