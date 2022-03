È il Capodanno persiano, festeggiato in diversi Paesi

(LaPresse) Centinaia di afgani hanno festeggiato il Capodanno persiano di Nowruz visitando il santuario Sakhi di Kabul. Il Nowruz è una ricorrenza tradizionale persiana che celebra il nuovo anno e che è festeggiata in diversi Paesi. Ricorre il 21 marzo, sebbene in alcune località lo si festeggi il 20 o il 22. Nowruz, che significa ‘nuovo giorno’ in farsi, curdo e dari, segna l’inizio della primavera e un nuovo anno. La festività risale almeno al 1700 a.C. e incorpora antiche tradizioni zoroastriane. I talebani, tornati al potere in Afghanistan lo scorso agosto, hanno fatto sapere che non avrebbero celebrato ufficialmente il Nowruz, ma che non avrebbero impedito alle persone di osservarlo.

