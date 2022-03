Lo riferiscono le autorità ucraine. Proseguono i combattimenti nel venticinquesimo giorno di guerra

Venticinquesimo giorno di guerra in Ucraina, dopo l’invasione delle forze russe lo scorso 24 febbraio. Gli allarmi anti-raid aerei sono risuonte in diverse città del Paese già nella notte.

08:43 – A Kharkiv cinque morti nella notte, tra loro bimbo di 9 anni

Cinque persone, tra cui un bambino di 9 anni, sono state uccise nella notte da bombardamenti o attacchi aerei in un solo distretto di Kharkiv. Lo riferisce Vyacheslav Markov, aiutante del capo della polizia di Khark

08:24 – A Mariupol bombardata scuola con 400 persone dentro

Il consiglio comunale di Mariupol afferma che le truppe russe hanno bombardato una scuola d’arte nella città assediata, dove 400 persone si stavano rifugiando dalla guerra. Lo riporta Sky News. I funzionari affermano che l’edificio è stato distrutto nella notte e le persone sono bloccate sotto i detriti. Si sa che donne, bambini e anziani si stavano rifugiando all’interno. Le informazioni sulle vittime non sono ancora disponibili. Ciò segue il bombardamento di un teatro a Mariupol la scorsa settimana, che ha lasciato centinaia di persone intrappolate sotto le macerie in un rifugio seminterrato.

Mariupol ha affrontato alcuni dei peggiori bombardamenti della guerra con la Russia, con migliaia di persone rimaste senza accesso all’elettricità e all’acqua per giorni.Si sa che più di 2.400 persone sono state uccise in città, con le autorità che hanno fatto ricorso a fosse comuni per la sepoltura. Ieri circa 4.000 persone sono riuscite a fuggire dal porto del Mar Nero.

07:01 – Cina, siamo dalla parte giusta della storia

Il ministro degli Esteri cinese ha affermato secondo quanto riporta il Guardian che il tempo dirà che la Cina è dalla parte giusta della storia sulla crisi ucraina.

Il ministro Wang Yi ha detto ai giornalisti sabato che la Cina ha “sempre sostenuto il mantenimento della pace e l’opposizione alla guerra” e che la sua posizione era “obiettiva ed equa, ed è in linea con i desideri della maggior parte dei paesi”. “Il tempo dimostrerà che le affermazioni della Cina sono dalla parte giusta della storia”, ha affermato secondo una dichiarazione pubblicata dal ministero. “La Cina non accetterà mai alcuna coercizione o pressione esterna e si oppone a qualsiasi accusa infondata e sospetta”, ha detto Wang ai giornalisti sabato sera. I commenti di Wang hanno fatto seguito a una videochiamata di venerdì tra Joe Biden e Xi Jinping, durante la quale Biden ha avvertito Xi delle “conseguenze” se Pechino avesse fornito supporto materiale all’invasione russa dell’ucraina. Xi ha detto a Biden che la guerra in ucraina deve finire il prima possibile e ha invitato le nazioni della NATO a intrattenere un dialogo con Mosca.

Zelensky: “A Mariupol crimini di guerra, Russia manda sua gente a massacro “

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato stanotte che l’assedio di Mariupol passerà alla storia per quelli che definisce crimini di guerra da parte dell’esercito russo. “Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è un terrore che sarà ricordato per i secoli a venire”, ha detto all’inizio del suo discorso video notturno alla nazione. Zelenskyy ha detto agli ucraini che i negoziati in corso con la Russia “non sono semplici o piacevoli, ma sono necessari”. Ha detto di aver discusso sabato del corso dei colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron. “L’Ucraina ha sempre cercato una soluzione pacifica. Inoltre, ora siamo interessati alla pace”, ha detto. Nel frattempo, l’esercito russo non sta nemmeno recuperando i corpi dei suoi soldati in alcuni luoghi, ha detto Zelenskyy. “Nei luoghi dove c’erano battaglie particolarmente aspre, i corpi dei soldati russi si accumulavano semplicemente lungo la nostra linea di difesa. E nessuno sta raccogliendo questi corpi”, ha detto. Ha descritto come una battaglia vicino a Chornobayivka nel sud, dove le forze ucraine hanno mantenuto le loro posizioni e sei volte hanno respinto i russi, che continuavano a “mandare la loro gente al massa

Forze russe avanzano a Mariupol, sirene d’allarme in molte regioni

Le forze russe sono avanzate nella notte in profondità nella città portuale di Mariupol, assediata e martoriata, in Ucraina. I pesanti combattimenti hanno chiuso un importante stabilimento siderurgico e le autorità cittadine chiedono maggiore aiuto all’Occidente. La caduta di Mariupol, teatro di alcune delle peggiori sofferenze della guerra, segnerebbe un’importante avanzata sul campo di battaglia per i russi, che sono in gran parte impantanati fuori dalle grandi città a più di tre settimane dall’invasione.

Ieri le evacuazioni da Mariupol e da altre città sono proseguite lungo otto dei 10 corridoi umanitari. Il presidente ucraino Volodymyr ha detto stanotte che l’assedio di Mariupol sarebbe passato alla storia per quelli che, secondo lui, erano crimini di guerra commessi dalle truppe russe. Intanto nella notte sirene d’allarme antiaereo sono suonate in tutte le principali regioni dell’Ucraina.

