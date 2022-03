Il senatore Harpootlian "il metodo di esecuzione meno doloroso"

C’è l’ok definitivo in South Carolina alla fucilazione, reintrodotta da una legge dello Stato, lo scorso anno. Il South Carolina reintroduce, in questo modo, la pena capitale della fucilazione, per le difficoltà di approvigionamento dei farmaci per le iniezioni legali per i condannati a morte. Durante il lungo dibattito della Carolina del Sud, il senatore dello stato democratico Dick Harpootlian – un pubblico ministero diventato avvocato difensore criminale – ha introdotto l’opzione del plotone di esecuzione. Ha affermato che presentava “il metodo di esecuzione meno doloroso” disponibile. “La pena di morte rimarrà la legge qui per un po’ – ha detto Harpootlian – Se vogliamo averlo, dovrebbe essere umano”.

