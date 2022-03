L'azienda americana Maxar ha rilasciato le immagini della struttura dopo il bombardamento russo

(LaPresse) L’azienda americana Maxar, specializzata in tecnologia satellitare, ha rilasciato le immagini che mostrano il teatro di Mariupol distrutto dopo i bombardamenti russi. Le foto evidenziano gravi danni nella struttura e nell’area circostante dove però rimangono ancora ben visibili le scritte “bambini” dipinte in cirillico sull’asfalto davanti e dietro al teatro. Centinaia le persone rifugiate dentro la struttura al momento dell’attacco, circa 130 quelle salvate dalle macerie mentre non si quante ce ne siano ancora intrappolate all’interno. SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata