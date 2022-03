E' accaduto in Repubblica Ceca, nel parco di Dvur Kralove

(LaPresse) In uno zoo della Repubblica Ceca è nato un cucciolo di rinoceronte: pesa oltre 50 chilogrammi. Gli operatori dello zoo hanno deciso di chiamarlo Kiev, in onore e in solidarietà con il popolo ucraino da settimane sotto l’attacco delle forze russe. Solo altri tre rinoceronti simili sono nati negli zoo di tutto il mondo in un anno. Nello zoo di Dvur Kralove sono nati 47 rinoceronti da quando nel parco è arrivato il primo esemplare nel 1971.

