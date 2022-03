Smirnova recentemente è stata molto diretta nella sua denuncia dell'invasione russa dell'Ucraina, che le rende insostenibile lavorare nel suo Paese natale

Dopo il primo ballerino, l’italiano Jacopo Tissi, che era tornato in Italia nei primi giorni della guerra, il Bolshoi di Mosca perde anche la prima ballerina, la russa Olga Smirnova, che ha lasciato il teatro tra i più prestigiosi del mondo e il suo Paese e si è unita al Balletto nazionale olandese. La guerra in Ucraina continua a condizionare pesantemente il mondo della cultura, con gli artisti russi che sono i più esposti a livello internazionale.

“Il Dutch National Ballet è perfetto per me e un ottimo posto per promuovere la mia carriera di ballerina. Pensavo a questo tipo di mossa da un po’, è solo che le circostanze attuali hanno accelerato questo processo”, ha detto Smirnova, secondo quanto riferito dallo stesso Balletto nazionale olandese, che in una nota ufficiale spiega che Smirnova “inizierà immediatamente e sarà accolta a braccia aperte”.

Smirnova recentemente è stata molto diretta nella sua denuncia dell’invasione russa dell’Ucraina, che le rende insostenibile lavorare nel suo Paese natale. Inoltre, i legami della Russia con la comunità artistica – così essenziale per il mondo del balletto – sono stati sostanzialmente tagliati a causa del conflitto in Ucraina, spiegano dall’Olanda. All’inizio di marzo, Smirnova ha dichiarato su Telegram: “Devo essere onesta e dire che sono contraria alla guerra con tutte le fibre della mia anima. Non si tratta solo di ogni russo che ha parenti o amici che vivono in Ucraina, o del fatto che mio nonno fosse ucraino e io per metà ucraina. È che continuiamo a vivere come se questo fosse il XX secolo, anche se siamo formalmente passati al XXI secolo”.

L’artista ha sottolineato nel suo messaggio che “in un mondo moderno e illuminato, mi aspetto che le società civili risolvano le questioni politiche solo attraverso negoziati pacifici. Non ho mai pensato che mi sarei vergognata della Russia, sono sempre stata orgogliosa del popolo russo che ha talento, dei nostri successi culturali e sportivi. Ma ora sento che è stata tracciata una linea che separa il prima e il dopo. Fa male che le persone muoiano, che le persone perdano il tetto sulla testa o siano costrette ad abbandonare le loro case. E chi avrebbe pensato qualche settimana fa che tutto questo sarebbe accaduto? Potremmo non essere l’epicentro del conflitto militare, ma non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa catastrofe globale”.

In ogni caso, il suo trasferimento ha a che fare con diversi fattori: il Dutch National Ballet è stato a lungo nella sua lista dei desideri, la compagnia è rinomata a livello internazionale e ha un ricco e variegato repertorio, mentre Smirnova è una grande fan del coreografo residente, Hans van Manen, e ammira molto la maestra di balletto Larissa Lezhnina. Il direttore del Balletto, Ted Brandsen, ha commentato l’arrivo nei Paesi Bassi di Smirnova definendola “una ballerina eccezionale che ammiro moltissimo. Ho seguito la sua carriera con grande interesse per molti anni. È un privilegio farla ballare con la nostra compagnia nei Paesi Bassi, anche se le circostanze che hanno guidato questa mossa sono incredibilmente tristi”.

