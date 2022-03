Così papa Francesco ricevendo gli studenti della Scuola 'La Zolla' di Milano, prima dell'udienza generale

(LaPresse) “Vi chiedo di pensare a tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze che sono in guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo. Sono come noi, come voi, 6, 7, 10, 14 anni. Voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale, una solidità, pace, invece questi piccoli devono fuggire dalle bombe. Stanno soffrendo, con quel freddo che fa lì. Pensiamo a loro, oggi stanno soffrendo”. Così papa Francesco ricevendo gli studenti della Scuola ‘La Zolla’ di Milano, prima dell’udienza generale.

