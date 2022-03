Ci sarebbero almeno 2 morti e tre feriti

(LaPresse) Colpita una fabbrica che produce aerei Antonov a 10 km da Kiev e non un aeroporto come riferito in un primo momento. Lo precisano le autorità ucraine. Bombe russe anche su un palazzo di 9 piani nella capitale ucraina, ci sarebbero almeno 2 morti e tre feriti. Nelle immagini il condominio distrutto, con i soccorsi ancora in azione.

