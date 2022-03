Dopo due anni di emergenza Covid tornano le prove nel Sambodromo

(LaPresse) – Dopo due anni di restrizioni anti-Covid le scuole di samba di Rio de Janeiro sono tornate a fare le prove dal vivo per il Carnevale nel Sambodromo della città brasiliana. I festeggiamenti per l’evento, molto sentito nel paese, non vanno in scena dal 2020 e quest’anno le sfilate sono state posticipate dalla tradizionale data di febbraio a fine aprile dopo il picco di casi di gennaio. Ma ora tutto è pronto per il ritorno in grande stile del Carnevale carioca.

