L'attivista e politico italiano è a Varsavia anche per il Congresso di 'Eumans'

(LaPresse) “Non basta chiedere la pace, bisogna fondarla sulla democrazia, sui diritti umani e accogliere subito la richiesta di adesione dell’Ucraina all’Ue”. Così Marco Cappato, attivista politico oggi a Varsavia per una manifestazione Pro ingresso dell’Ucraina nell’Ue e per il Congresso fondativo del suo ‘Eumans’, un movimento di cittadini paneuropeo che attraverso gli strumenti di iniziativa popolare è attivo su iniziative accomunate dalla difesa dello stato di diritto, della democrazia, della sostenibilità e delle libertà fondamentali. “L’obiettivo – continua Cappato – è quello di riformare le istituzioni europee affermando un modello di coinvolgimento diretto dei cittadini nel processo decisionale, su quei temi su cui i governi non riescono a trovare unità”.

