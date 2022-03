Il presidente Zelensky: "Abbiamo migliaia di prigionieri russi". Di Maio: "Russia quasi in default"

Le sirene sono suonate nella notte a Kiev e in varie altre città dell’Ucraina. Lo rende noto il Guardian. Lo stesso è accaduto a Kharkiv fino a Leopoli. Secondo la Cnn i russi si stanno avvicinando alla capitale ucraina.

9h10 Mosca: sanzioni potrebbero causare caduta Iss

Roscosmos ha inviato un appello scritto ai partner del progetto della Stazione spaziale internazionale (Iss) affinché eliminino le sanzioni nei confronti della società statale russa. Lo ha annunciato sabato il direttore generale di Roscosmos Dmitry Rogozin, come riportato dalla Tass. Il capo di Roscosmos ha ricordato che i segmenti russo e americano della Iss sono interconnessi. Pertanto, il segmento russo è controllato dal Mission Control Center vicino a Mosca, attualmente sotto sanzioni, ed è proprio questo che assicura il mantenimento dell’orbita della stazione e la duplicazione dei sistemi di supporto vitale del segmento statunitense. Il rischio quindi è quello di un ammaraggio o di un atterraggio della navicella suo suolo terrestre.

8h46 media, in fiamme deposito cibo congelato nei pressi di Kiev

Un grosso deposito di cibo congelato nella città di Kvitneve nei pressi di Kiev è andato in fiamme in seguito ad un attacco russo. Lo riporta il Kiev Indipendent.

8.43 Kiev, trovati cinque corpi vicino a Kharkiv anche due bambini

Il servizio di stato ucraino per le emergenze ha reso noto questa mattina che cinque corpi, fra cui quelli di due bambini, sono stati trovati in un edificio residenziale nel villaggio di Slobozhanske nei pressi di Kharkiv.

8h15 intelligence Gb, forze russe sono a 25km da Kiev

Le forze russe si troverebbero a circa 25km da Kiev. Lo riporta l’intelligence britannica in un aggiornamento tramite il profilo twitter del ministero della Difesa. La gran parte della colonna che viaggia a nord della città si sarebbe dispersa nel tentativo di accerchiare la capitale. Secondo l’intelligence di Londra potrebbe essere anche un tentativo di ridurre la propria vulnerabilità di fronte ai contrattacchi di Kiev. Oltre alla capitale le città di Khrakiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol restano accerchiate.

7h38 Di Maio: “Russia quasi in default, Putin va indebolito così può cedere”

“Dobbiamo indebolire pesantemente Putin e l’economia russa. Ben venga il quarto pacchetto di sanzioni, che stanno avendo un impatto clamoroso. Praticamente quando dicono che pagano solo in rubli significa che c’è già stato il default. Quanto più li indeboliamo, tanto più Putin avrà difficoltà a sostenere guerre”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a Repubblica. E in merito alla richiesta di ‘no fly zone’ da parte ucraina ribadisce “Ho incontrato Stoltenberg e ne abbiamo ribadito l’impossibilità, come non c’è modo di dare caccia e Mig. La contraerea è sul territorio russo, bielorusso e in Crimea: allestendo una no fly zone dovremmo colpire quei bersagli. Farebbe scoppiare la guerra mondiale”.

7H14 Blinken, oligarchi non devono godere della loro ricchezza

“Stiamo sanzionando gli oligarchi che sostengono la guerra ingiustificata di Putin contro l’Ucraina prendendo di mira i loro beni di lusso e assicurando così che coloro che propagano questa guerra non possano facilmente godere dell’opulenza mentre gli ucraini soffrono”. Lo scrive su twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

7h12 a Mykolaiv colpito ospedale oncologico

Funzionari ucraini hanno accusato la Russia di aver danneggiato l’ospedale oncologico e diversi edifici residenziali nella città meridionale di Mykolaiv con bombardamenti di artiglieria pesante. Il primario dell’ospedale, Maksim Beznosenko, ha precisato che diverse centinaia di pazienti erano in ospedale durante l’attacco ma che nessuno è stato ucciso. L’assalto ha danneggiato l’edificio e fatto esplodere le finestre.

7h04 Biden, democrazie sono unite, non vacilleremo

“Le democrazie sono unite e stanno mostrando la loro forza per affrontare questo momento e guidare il mondo dalla parte della pace e della sicurezza. Non vacilleremo”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un video pubblicato nella notte italiana su twitter.

1h49 Zelensky, abbiamo migliaia di prigionieri russi

“Il numero degli occupanti catturati ha già raggiunto un livello tale che questo problema non può essere lasciato alle strutture che avevamo prima della guerra. Pertanto, il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina ha istituito un quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra.

Migliaia di soldati nemici catturati o arresisi ricevono dal nostro Stato il trattamento richiesto dalle convenzioni internazionali. Ma ce ne sono così tanti che è necessaria una struttura speciale per affrontare tutte le questioni correlate”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

1h30 Zelensky, con sanzioni i russi torneranno poveri come negli anni ’90

“Negli uffici di cambio di Mosca, il dollaro ha già raggiunto anche i 200 rubli. Ma questo è solo l’inizio dell’entrata in vigore delle sanzioni internazionali”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. “Ci sarà una carenza di valuta. Quindi, il tasso di cambio balzerà ancora di più. Di conseguenza, i prezzi aumenteranno, e ogni cittadino russo sentirà che la mancanza di pace è una minaccia per lui personalmente”, ha aggiunto Zelensky, che poi, parlando in russo, ha detto che nessun paese voleva fare del male ai cittadini russi. “Nessuno voleva riportare la normale vita russa agli anni ’90”, i “tempestosi anni ’90”, tempi di tumulto e povertà, di opportunità limitate e grande disuguaglianza. Zelensky ha sottolineato che, a causa degli sforzi dei propagandisti, la maggior parte dei russi non sa ancora cosa li attende, ma il loro governo lo sa, lo capisce molto bene ed è molto spaventato.

